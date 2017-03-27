Шальке намерен продать Коноплянку

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может летом покинуть немецкий клуб.
Руководство гельзенкирхенцев твердо решило продать 27-летнего хавбека, если он не сможет проявить себя до конца сезона.
Напомним, «Шальке» арендовало Коноплянку у «Севильи» с правом обязательного выкупа. Сумма выкупа составит около 12 миллионов евро. В настоящее время боссы немецкого клуба сомневаются, что смогут продать украинца за ту же стоимость.
В 2017 году Евгений Коноплянка принял участие в 6 матчах в составе «Шальке», в которых в сумме сыграл всего 71 минуту.
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да как же он себя проявит, если ему играть не дают? ...или там тренером единомышленник Реброва?
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