Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шальке намерен продать Коноплянку

Немецкий клуб летом выставит украинца на трансфер

  • 27.03.2017 17:49
  • 2801 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может летом покинуть немецкий клуб.

Руководство гельзенкирхенцев твердо решило продать 27-летнего хавбека, если он не сможет проявить себя до конца сезона.

Напомним, «Шальке» арендовало  Коноплянку у «Севильи» с правом обязательного выкупа. Сумма выкупа составит около 12 миллионов евро. В настоящее время боссы немецкого клуба сомневаются, что смогут продать украинца за ту же стоимость.

В 2017 году Евгений Коноплянка принял участие в 6 матчах в составе «Шальке», в которых в сумме сыграл всего 71 минуту.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 27.03.2017 17:56
    +6
    Як можна продати те чим не володієш?
    Ссылка
    Андрей Чайка
      Андрей Чайка, 27.03.2017 18:01
    +1
    Это указывает на то,как Севилья и Шальке умеет гробить таланты...На зло игроку и команде
    Ссылка
    garri2008
      garri2008, 27.03.2017 18:07
    +1
    "С правом обязательного выкупа"
    Ссылка
    lehach08
    online
      lehach08, 27.03.2017 18:12
    +4
    а ярмола косит себе капусту в динамо и в ус не дует)) и пример конопли доказывает....что правильно он все делает...не надо даже куда то рыпаться)
    Ссылка
    уух
    online
    уух, 27.03.2017 18:17
    +2
    если он не сможет проявить себя до конца сезона.(c)
    -----------------------------------------

    да как же он себя проявит, если ему играть не дают? ...или там тренером единомышленник Реброва?
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
      micha(ZAKARPATTJA), 27.03.2017 18:18
    +2
    Як можна проявити себе не граючи?! тормози якісь
    Ссылка
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 27.03.2017 18:19
    +1
    журналіст професіонал високого класу... таке наморозити ((
    Ссылка
    iniesta73
    online
      iniesta73, 27.03.2017 18:26
    -1
    micha(ZAKARPATTJA), 27.03.2017 18:18
    Як можна проявити себе не граючи?! тормози якісь
    На тренуванні!
    Ссылка
    Vitaly Manko
      Vitaly Manko, 27.03.2017 18:27
    -1
    Андрей Чайка, 27.03.2017 18:01
    Это указывает на то,как Севилья и Шальке умеет гробить таланты...На зло игроку и команде
    да как все вокруг угробили талалнтище Конплянки..ага ..смешно..а то что человек не развивается вообще за последнее время не замечаете? Одно и тоже,ничего нового..его финты и смещение с фланга в центр уже выучили в обеих лигах..и то что в защите по его флангу отрабатывает только защитник тоже все знают уже
    Ссылка
    Игорёк Игнатьев
      Игорёк Игнатьев, 27.03.2017 18:33
    -1
    Ренат спасай Украину-купи Коно!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.