Шальке намерен продать Коноплянку

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может летом покинуть немецкий клуб.

Руководство гельзенкирхенцев твердо решило продать 27-летнего хавбека, если он не сможет проявить себя до конца сезона.

Напомним, «Шальке» арендовало Коноплянку у «Севильи» с правом обязательного выкупа. Сумма выкупа составит около 12 миллионов евро. В настоящее время боссы немецкого клуба сомневаются, что смогут продать украинца за ту же стоимость.

В 2017 году Евгений Коноплянка принял участие в 6 матчах в составе «Шальке», в которых в сумме сыграл всего 71 минуту.