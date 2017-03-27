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Александр Ляказетт дал согласие на переход в Атлетико

Стороны достигли устной договоренности

  • 27.03.2017 17:02
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espnfc.com. Александр Ляказетт
© espnfc.com. Александр Ляказетт

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт согласился летом перейти в «Атлетико». В феврале владелец мадридского клуба Мигель Анхель Хиль встретился с нападающим и его агентами.

Стороны достигли устной договоренности о переходе. Соглашение вступит в силу, если Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешит мадридскому клубу регистрировать новичков.

«Атлетико» нужно будет еще договориться с «Лионом». Контракт, связывающий футболиста с французским клубом, рассчитан до лета 2019 года. «Лион» намерен в случае продажи нападающего выручить не меньше 40 миллионов евро.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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