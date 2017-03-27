Александр Ляказетт дал согласие на переход в Атлетико

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт согласился летом перейти в «Атлетико». В феврале владелец мадридского клуба Мигель Анхель Хиль встретился с нападающим и его агентами.



Стороны достигли устной договоренности о переходе. Соглашение вступит в силу, если Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешит мадридскому клубу регистрировать новичков.



«Атлетико» нужно будет еще договориться с «Лионом». Контракт, связывающий футболиста с французским клубом, рассчитан до лета 2019 года. «Лион» намерен в случае продажи нападающего выручить не меньше 40 миллионов евро.