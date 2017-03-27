ПАВЕЛКО: «Необходимы громкие расследования по договорным матчам»

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о борьбе с договорными матчами.

«Договорные матчи — раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему мне первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей.

Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний. Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры», – сказал Павелко.