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ПАВЕЛКО: «Необходимы громкие расследования по договорным матчам»

Президент ФФУ – о проблеме договорных матчей

  • 27.03.2017 16:45
  • 121 просмотров
  • 1 комментария
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ffu.org.ua. Андрей Павелко
© ffu.org.ua. Андрей Павелко

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о борьбе с договорными матчами.

«Договорные матчи — раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему мне первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей.

Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний. Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры», – сказал Павелко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    And_er_son
    And_er_son, 27.03.2017 16:59
    0
    Будет защищать? То есть он еще не начал))
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