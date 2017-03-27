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100 тысяч китайцев планируют посетить ЧМ-2018 по футболу в России

Китайские болельщики приобретут туристических туров на сумму в 25 миллионов долларов

  • 27.03.2017 16:38
  • 240 просмотров
  • 3 комментария
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scmp.com
© scmp.com

Около 100 тысяч китайских болельщиков планируют посетить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Фанаты из Поднебесной приобретут путевок на сумму в 25 миллионов долларов.

Эксклюзивный агент по продажам туров на ЧМ-2018 Фэн Тао рассказал, что в Россию из Китая приедет намного больше болельщиков, чем в Бразилию, где побывало около 5 тыс. китайцев.

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Комментарии
    zr_zp
    zr_zp, 27.03.2017 16:54
    +4
    Плюс еще не одна сотня тысяч среднеазиатских любителей футбола, которым и ехать никуда не нужно. Системы распознавания лиц на стадионах можно будет отключить ввиду полной несостоятельности
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    Onushko2017
      Onushko2017, 27.03.2017 16:57
    -3
    zr_zp, 27.03.2017 16:54
    Плюс еще не одна сотня тысяч среднеазиатских любителей футбола, которым и ехать никуда не нужно. Системы распознавания лиц на стадионах можно будет отключить ввиду полной несостоятельности
    Завидовать нужно молча. Т.б. мы туда вряд-ли попадем.
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    turist86
      turist86, 27.03.2017 17:12
    +3
    угу, приїдуть і там залишаться назавжди
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