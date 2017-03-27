100 тысяч китайцев планируют посетить ЧМ-2018 по футболу в России

Около 100 тысяч китайских болельщиков планируют посетить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Фанаты из Поднебесной приобретут путевок на сумму в 25 миллионов долларов.

Эксклюзивный агент по продажам туров на ЧМ-2018 Фэн Тао рассказал, что в Россию из Китая приедет намного больше болельщиков, чем в Бразилию, где побывало около 5 тыс. китайцев.