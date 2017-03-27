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Олимпик будет играть домашние матчи в Киеве на стадионе Динамо

Владислав Гельзин заявил, что этот вопрос уже решенный

  • 27.03.2017 15:59
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что донецкий клуб будет проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.

«Мы будем играть на стадионе «Динамо». Это уже решенный вопрос, соглашение заключено.

Игорь Михайлович Суркис пошел навстречу и предложил, чтобы мы играли на этом стадионе на постоянной основе», – сказал Гельзин.

Источник — Футбол 24

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