Олимпик будет играть домашние матчи в Киеве на стадионе Динамо

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что донецкий клуб будет проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.
«Мы будем играть на стадионе «Динамо». Это уже решенный вопрос, соглашение заключено.
Игорь Михайлович Суркис пошел навстречу и предложил, чтобы мы играли на этом стадионе на постоянной основе», – сказал Гельзин.
Источник — Футбол 24
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