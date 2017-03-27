ЦУРИКОВ: «Или я поеду на сборы с Динамо, или пожмем друг другу руки»

Полузащитник «Александрии» Андрей Цуриков рассказал о периоде карьеры в «Динамо».

- Летом у вас истекает срок аренды в «Александрии». Какие мысли о своем будущем?

- Стараюсь как можно меньше об этом думать, потому что сейчас нас ожидает самая важная часть чемпионата в первой шестерке. Поэтому больше концентрируюсь на матчах. Конечно, проскакивают мысли, но я их отгоняю, потому что, честно, не знаю, как дальше сложится судьба.

- Ваш контракт с «Динамо» действует до конца текущего года. Разговаривали с руководством, какой смысл вас держать и отдавать по арендам?

- Пока что нет, но я уже два года в арендах. Наверное, уже нет такого, что я живу мечтой вернуться в «Динамо». Да, это моя мечта, но я понимаю: если даже не попадаю на сборы, значит есть другие люди, которые, по мнению тренеров, сильнее. Поэтому, считаю, или я поеду на сборы и буду доказывать свою состоятельность, или лучше пожать руки. Считаю, в аренду идти уже нельзя. Я хотел бы уже подписывать полноценный контракт.

- Как считаете, когда вы были ближе всего к основе первой команды «Динамо»?

- Наверное, сразу после прихода. Но тогда я не попадал в состав. Наверное, от молодости, еще расстраивался из-за этого. Что-то пошло не так. Наверное, так и должно было случиться.