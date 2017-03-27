Два ведущих финских футболиста не сыграют со сборной Украины

Как известно, в отборе ЧМ-2018 футболист автоматически пропускает следующий поединок, если у него в пассиве две желтые карточки или удаление

В матче с Украиной (11 июня, Тампере) сборная Финляндии не сможет рассчитывать на дисквалифицированных центрального защитника Паулюса Араюури и опорного полузащитника Александера Ринга.

У нашей команды в ближайшем матче нет дисквалифицированных исполнителей. Соболь уже «отсидел» наказание в игре с Хорватией, однако в поединке с финнам на карточках висят Кучер, Зозуля, Ордец, Степаненко, Кравец, Ракицкий, Зинченко и Ротань. Если кто-то из них получит «горчичник» в поединке с северянами — пропустит важнейшую домашнюю встречу с Турцией (2 сентября).