Александр ПАНКОВ: «Селин взял опекунство над молодым Томасом Середой»

Футбольный агент Александр Панков поделился фотографией своих подопечных Евгения Селина и Томаса Середы. Оба футболиста выступают за греческий «Астерас».
«Селин взял опекунство над молодым Томасом Середой. Передает опыт и знания молодому поколению. После такой экскурсии будем ждать дебюта Томаса в «Астерас» Триполи. А это скоро должно случится», - написал Панков в Instagram.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.