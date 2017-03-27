Александр ПАНКОВ: «Селин взял опекунство над молодым Томасом Середой»

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Манчестер Юнайтед готов выкупить Неймара за €200 миллионов 15:59 — superfansoccer Нахрен он мне там нужен? В Англии так не попляшешь, как в Бразилии и Испании, судьи свистят намно...

Шахтер вернулся на базу Святошино 15:58 — Informozavr2011 Ну ты и загнул! Когда это я выступал за то, чтобы клуб Шахтёр выгнать из Киева? Делаешь из меня к... 15:49 — knmua Вболівальник київської команди вважає, що не місце команді, власник якої і його підлеглі паплюжат...