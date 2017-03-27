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Александр ПАНКОВ: «Селин взял опекунство над молодым Томасом Середой»

Футбольный агент рассказал о взаимоотношениях своих подопечных

  • 27.03.2017 14:54
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  • 2 комментария
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Sport.ua. Александр Панков
© Sport.ua. Александр Панков

Футбольный агент Александр Панков поделился фотографией своих подопечных Евгения Селина и Томаса Середы. Оба футболиста выступают за греческий «Астерас».

«Селин взял опекунство над молодым Томасом Середой. Передает опыт и знания молодому поколению. После такой экскурсии будем ждать дебюта Томаса в «Астерас» Триполи. А это скоро должно случится», - написал Панков в Instagram.

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