Артем ФРАНКОВ: «Малиновский ни разу не был конкурентом Коваленко»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков в своей конференции поделился мнением о том, почему в матче против Хорватии (0:1) на позиции центрального атакующего полузащитника сборной Украины вышел Виктор Коваленко из донецкого «Шахтера».

- Виктор Коваленко в сборной: 11 матчей, 0+0. Среди его конкурентов – Ротань, Зинченко, Сидорчук, Юрченко, Шахов, Малиновский. За какие заслуги он стал у нас незаменимым?

- По порядку. Малиновский ни разу не был конкурентом по причине здоровья. Ротань играл рядом с Коваленко, будучи использован в несколько ином амплуа. Зинченко и Юрченко - игровая практика. Сидорчук и Шахов – таково вИдение главного тренера. В принципе, остальных тоже касается. Вообще-то, Коваленко основной полузащитник лидера чемпионата страны.