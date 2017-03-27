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Артем ФРАНКОВ: «Малиновский ни разу не был конкурентом Коваленко»

Главред «Футбола» поделился мнением о выборе Андрея Шевченко на матч с Хорватией

  • 27.03.2017 14:44
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков в своей конференции поделился мнением о том, почему в матче против Хорватии (0:1) на позиции центрального атакующего полузащитника сборной Украины вышел Виктор Коваленко из донецкого «Шахтера».

- Виктор Коваленко в сборной: 11 матчей, 0+0. Среди его конкурентов – Ротань, Зинченко, Сидорчук, Юрченко, Шахов, Малиновский. За какие заслуги он стал у нас незаменимым?
- По порядку. Малиновский ни разу не был конкурентом по причине здоровья. Ротань играл рядом с Коваленко, будучи использован в несколько ином амплуа. Зинченко и Юрченко - игровая практика. Сидорчук и Шахов – таково вИдение главного тренера. В принципе, остальных тоже касается. Вообще-то, Коваленко основной полузащитник лидера чемпионата страны.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    vancetti
      vancetti, 27.03.2017 15:32
    0
    Витя безусловно талантливый парень, но пока не дотягивает до уровня сборной. Те же Сидорчук и Гармаш повыше уровнем, ИМХО.
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