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Полузащитник Колоса забил самый быстрый гол сезона в Первой лиге

Клуб из Ковалевки уверенно переиграл «Тернополь» со счетом 4:1

  • 27.03.2017 14:38
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ФК Горняк. Вячеслав Рябов
© ФК Горняк. Вячеслав Рябов

Полузащитник «Колоса» Вячеслав Рябов отличился забитым мячом в ворота «Тернополя» на 14 секунде матча 22-го тура Первой лиги. Этот гол стал самым быстрым  в текущем розыгрыше турнира.

Команда Рябова одержала уверенную победу со счетом 4:1, а сам футболист забил еще два гола.

«Колос» (Ковалевка) – «Тернополь» – 4:1
Голы: 1:0 – 1 Рябов, 2:0 – 4 Рябов, 3:0 – 17 Рябов, 3:1 – 32 Курило, 4:1 – 62, пенальти Поздеев.

Источник — Sport.ua

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