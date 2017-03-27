Полузащитник «Колоса» Вячеслав Рябов отличился забитым мячом в ворота «Тернополя» на 14 секунде матча 22-го тура Первой лиги. Этот гол стал самым быстрым в текущем розыгрыше турнира.
Команда Рябова одержала уверенную победу со счетом 4:1, а сам футболист забил еще два гола.
«Колос» (Ковалевка) – «Тернополь» – 4:1
Голы: 1:0 – 1 Рябов, 2:0 – 4 Рябов, 3:0 – 17 Рябов, 3:1 – 32 Курило, 4:1 – 62, пенальти Поздеев.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.