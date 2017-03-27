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Букмекеры не верят в попадание сборной Украины на ЧМ-2018

Украине отводят второе-третье место в отборочной группе

  • 27.03.2017 14:27
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Букмекеры не верят в попадание сборной Украины на ЧМ-2018

Очередной тур отборочного цикла ЧМ-2018 не принес положительных эмоций украинским болельщикам. Поражение от Хорватии не стало неожиданностью, но победы Исландии и Турции загнали команду Андрея Шевченко в угол.

Лучшая оценка шансов сборной - букмекерские котировки. На первенство Хорватии в отборочной группе букмекерская контора «1хСтавка» дает коэффициент 1.445, а вот шансы Украины и Исландии оценивает котировкой 7.0, Турции – 8.0.

У Хорватии 3 очка отрыва от сборной Исландии и по пять – от Украины и Турции. В нашей группе с двумя статистами – Финляндией и Косово, набирающими очки только в матчах между собой, это очень солидный гандикап. Единственный момент, смущающий в столь явном предпочтении, которое букмекеры отдают Хорватии, – команда Анте Чачича уже сыграла со всеми конкурентами дома – Турцией, Исландией и Украиной, и во втором круге примет на «Максимире» только с Косово и Финляндией.

Если согласиться с букмекерами и отдать первое место Хорватии, главный интерес в группе вызывает вторая строка, которая при определенных раскладах дает путевку в плей-офф (туда попадают 8 лучших 2-х мест из 9 отборочных групп). Сейчас на втором месте Исландия, потому ее шансы на второе место оцениваются выше – 2.4 в букмекерской конторе «1хСтавка» при котировках 3.4 на Турцию и 3.74 – на Украину. Шансы Хорватии занять второе место невысоки – 6.0.

Есть и другой вид ставок – на то, что команда окажется на 1 или 2 месте в таблице и тут хорваты железобетонные фавориты с коэффициентом 1.03, далее идет Исландия – 2.1, Турция – 3.05, Украина – 3.2.

Как видим, букмекеры отдают Украине третье или четвертое место. Украина – фаворит в маркете на третье место с коэффициентом 2.75 (Исландия и Турция – 2.95) и вместе с Турцией – на четвертое (2.6 при 4.5 на Исландию).

Можно также поставить на количество забитых и пропущенных командами голов, а также число набранных очков. На Украину установлены такие тоталы:

- 14,5 забитых голов – больше 14,5 (2.07), меньше – 1.75;

- 9,5 пропущенных голов – больше 9,5 (2.29), меньше – 1.62;

- 16,5 набранных очков – больше 16,5 (2.08), меньше – 1.75.

После 5 матчей у сборной Украины 8 очков, 7 забитых голов и 4 пропущенных. Впереди выезды в Финляндию, Исландию и Косово и домашние матчи против Турции и Хорватии, цитирует «Sportstavki.online».

Источник — Sport.ua

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