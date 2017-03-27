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Павел ШКАПЕНКО: «Не думаю, что у Динамо есть финансовые проблемы»

Экономить киевский клуб вынуждает тяжелая ситуация в Украине, считает экс-игрок «Динамо»

  • 27.03.2017 14:27
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Sport.ua. Павел Шкапенко
© Sport.ua. Павел Шкапенко

Павло Шкапенко оцінив реалії українського футболу.

«Не думаю, що «Динамо» має фінансові проблеми, - сказав Павло Шкапенко, - Так, кияни віддали декількох добротних футболістів, серед яких і Жуніора Мораеса. Не варто говорити про проблеми, а радше варто казати про економію. В Україні важкі часи. У такий період футбольні клуби не можуть собі дозволити витрачати мільйони на придбання. Наші клуби «полюють» за дешевими і за безплатними. «Динамо» не виняток».

Источник — ПлюсСпорт

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