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Яя ТУРЕ: «У Манчестер Сити лучший стиль игры»

Ивуарийский хавбек «горожан» поделился ожиданиями от финальной части сезона

  • 27.03.2017 14:12
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ФК Манчестер Сити. Яя Туре
© ФК Манчестер Сити. Яя Туре

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре доволен игрой «горожан» под руководством Пепа Гвардиолы.

В сезоне 2016/17 «горожане» забили 95 голов во всех соревнованиях и зарекомендовали себя одной из лучших атакующих команд в европейском футболе. Ивуарийский полузащитник доволен тем, как команда играет с новым наставником.

«Нам нравится такой стиль игры, - сказал Яя Туре в интервью. – Я лично не хотел бы выступать за команду, которая направляет все усилия на защиту. Хорошая оборона требует работы, но настоящий любитель футбола предпочитает видеть, как команда атакует и забивает голы.

Я назвал бы наш стиль игры лучшим. Мы стараемся прессинговать противника, создавать моменты и реализовывать их.

Иногда не удаётся забить достаточно голов (как это было в последнем матче с «Ливерпулем»), но у нас плотный график – мы играем каждые 3-4 дня, что отражается на результатах».

В это воскресенье, 2 апреля, команда Гвардиолы отправится на стадион «Эмирейтс», где проведёт матч с Арсеналом», а три дня спустя встретится с лидером чемпионата Англии «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж». Эти поединки решат, займёт ли «Манчестер Сити» одно из первых четырёх мест в конце сезона.

Сейчас «Сити» находится на третьей строке турнирной таблицы и вынуждены бороться за участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Во время международного перерыва Туре восстанавливает силы и готовится к предстоящим поединкам.

«Мы должны хорошо подготовится к следующему матчу, - говорит полузащитник. – Я намерен отдохнуть во время международного перерыва и запастись силами перед важнейшими поединками с «Арсеналом» и «Челси» - это наш шанс завершить сезон в четвёрке лучших.

Мы должны сыграть как можно лучше и постараться заработать шесть очков за эти матчи».

«Горожане» добиваются результатов в выездных матчах сезона: команда выиграла 10 из 14 матчей АПЛ на стадионах соперников.

Туре считает, что играть в гостях «горожанам» бывает легче, чем на своём стадионе: «На своём поле оппонент будет атаковать – такая игра больше подходит нам.

Не многие команды атакуют нас на «Этихаде», а таким игрокам, как Лерой Сане и Рахим Стрелинг нужен простор для действий и возможность разыгрывать свои атаки.

Но не будем загадывать: «Челси» силён во всех отношениях,- в таком матче всё может случиться».

Источник — ФК Манчестер Сити

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