Фенербахче заинтересован в покупке Юнеса Беланда

Хавбек «Ниццы» Юнес Беланда, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», заинтересовал руководство «Фенербахче».
По информации источника, французский полузащитник попал в сферу интересов стамбульского клуба еще в сезоне 2012/2013, но тогда Беланда принял решение остаться в Киеве.
Напомним, «Ницца» желает выкупить 27-летнего хавбека при условии, что «Динамо» уменьшит сумму отступных прописанных по контракту, но киевляне не собираются снижать цену на футболиста.
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