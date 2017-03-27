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Фенербахче заинтересован в покупке Юнеса Беланда

Полузащитник «Ниццы» может продолжить карьеру в стамбульской команде

  • 27.03.2017 14:15
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ФК Ницца, Юнес Беланда
© ФК Ницца, Юнес Беланда

Хавбек «Ниццы» Юнес Беланда, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», заинтересовал руководство «Фенербахче».

По информации источника, французский полузащитник попал в сферу интересов стамбульского клуба еще в сезоне 2012/2013, но тогда Беланда принял решение остаться в Киеве.

Напомним, «Ницца» желает выкупить 27-летнего хавбека при условии, что «Динамо» уменьшит сумму отступных прописанных по контракту, но киевляне не собираются снижать цену на футболиста.

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