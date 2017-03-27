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Шахтер вернулся на базу Святошино

Донецкая команда готовится к поединку с луганской «Зарей»

  • 27.03.2017 13:56
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 27 марта, «горняки» в полном составе начали подготовку ко второй части чемпионата Украины.

После трехмесячного перерыва команда вернулась на базу «Святошино», ставшую уже привычной для «Шахтера» за время пребывания в Киеве. В течение полуторачасовой сессии футболисты проделали большой объем работы с мячом. Как всегда, Паулу Фонсека сделал акцент на тактических упражнениях. Понемногу входит в тренировочный ритм восстанавливающийся после травмы Дентиньо. Бразилец занимается по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов.

2 апреля в 23-м туре Премьер-лиги Украины «Шахтер» встретится с «Зарей». Матч состоится в Запорожье на «Славутич-Арене». Начало в 19:30.

Источник — ФК Шахтер

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