Шахтер вернулся на базу Святошино

В понедельник, 27 марта, «горняки» в полном составе начали подготовку ко второй части чемпионата Украины.

После трехмесячного перерыва команда вернулась на базу «Святошино», ставшую уже привычной для «Шахтера» за время пребывания в Киеве. В течение полуторачасовой сессии футболисты проделали большой объем работы с мячом. Как всегда, Паулу Фонсека сделал акцент на тактических упражнениях. Понемногу входит в тренировочный ритм восстанавливающийся после травмы Дентиньо. Бразилец занимается по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов.

2 апреля в 23-м туре Премьер-лиги Украины «Шахтер» встретится с «Зарей». Матч состоится в Запорожье на «Славутич-Арене». Начало в 19:30.