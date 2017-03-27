Виктор ВАЦКО: «Коваленко нужно три касания, Ракитичу – полкасания»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о матче сборных Украины и Хорватии.

- Мы играли против откровенного фаворита группы. Когда у соперника игрок на каждой позиции, кроме вратаря, превосходит наших футболистов, то за счёт чего можно достичь результата? Настроя на игру? У Хорватов он тоже есть. Мне не хватило тактических неожиданностей для сборной Хорватии, чего-то, чего бы они не знали.

Коваленко сейчас не в лучшей форме, однако в «Шахтёре» он может спрятаться за спинами бразильцев и забить, а в сборной мы от него требуем футбола, который свяжет игру команды. Он не дотягивает пока до такого уровня. Против Коноплянки и Ярмоленко уже все научились играть. Матвиенко несколько раз хорошо подключался.

Вся разница в игре команд была в том, что для Коваленко нужно три касания, а для Ракитича – полкасания. А все потому, что Коваленко играет против «Волыни», «Ворсклы» и других, а Ракитич – на самом высоком уровне. Мы уступаем в уровне и это надо принимать как должное. Как бы то ни было, трагедии нет, руки не опускаются. Пусть Шевченко делает своё дело и строит команду.