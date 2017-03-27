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Виктор ВАЦКО: «Коваленко нужно три касания, Ракитичу – полкасания»

Известный комментатор поделился впечатлениями о поражении Украины от Хорватии (0:1)

  • 27.03.2017 13:53
  • 635 просмотров
  • 4 комментария
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился мнением о матче сборных Украины и Хорватии.

 - Мы играли против откровенного фаворита группы. Когда у соперника игрок на каждой позиции, кроме вратаря, превосходит наших футболистов, то за счёт чего можно достичь результата? Настроя на игру? У Хорватов он тоже есть. Мне не хватило тактических неожиданностей для сборной Хорватии, чего-то, чего бы они не знали.

Коваленко сейчас не в лучшей форме, однако в «Шахтёре» он может спрятаться за спинами бразильцев и забить, а в сборной мы от него требуем футбола, который свяжет игру команды. Он не дотягивает пока до такого уровня. Против Коноплянки и Ярмоленко уже все научились играть. Матвиенко несколько раз хорошо подключался.

Вся разница в игре команд была в том, что для Коваленко нужно три касания, а для Ракитича – полкасания. А все потому, что Коваленко играет против «Волыни», «Ворсклы» и других, а Ракитич – на самом высоком уровне. Мы уступаем в уровне и это надо принимать как должное. Как бы то ни было, трагедии нет, руки не опускаются. Пусть Шевченко делает своё дело и строит команду.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 27.03.2017 14:05
    +5
    Все правильно сказал. Наша надежда Малиновский в основе и отсутствие Кучера
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 27.03.2017 14:13
    +2
    + Караваєв/Петряк "замість" зірки Шальке
    Ссылка
    Кепік
    online
      Кепік, 27.03.2017 14:18
    0
    M-E-S-S-E-R, 27.03.2017 14:13
    + Караваєв/Петряк "замість" зірки Шальке
    караваєв, петряк, циганков, калітвінцев. Хто буде в кращій формі.
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    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 27.03.2017 14:19
    +1
    Меня всегда поражал Кучер - совершенно же не стабильный защитник, физики нет, не рослый, паса совсем нет никакого, в завершении и подключении - полный ноль. Как человек смог дослужиться до вице-капитана в Шахтере и капитана сборной - мне непонятно. Лучшая пара конечно наша в центре - это Хач и Рак, можно было бы привлекать Ордеца и Чигринского (когда не травмирован). Но вот Кучера даже на лавочки звать не стоит, опять таки, по-моему.
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