Олег ФЕДОРЧУК: «За счет чего хочет доминировать сборная Украины?»

Дилемма — ехать ли нашей футбольной сборной в Россию на ЧМ-2018 — становится менее острой. Потому что, по состоянию на сейчас, Украина туда и так не попадает. Проиграв в пятницу на загребском «Максимире» лидеру группы Хорватии 0:1, «сине-желтые» по итогам половины отборочного пути скатились на третье место, в отличие от евроквалификации, пропуска в плей-офф не дающее.

«По составу мы слабее не только хорватов, но и многих других команд. Однако предыдущие тренеры сборной строили игру так, чтобы наши слабости были незаметны, а плюсы – реализованы, – говорит футбольный эксперт Олег Федорчук. — На мой взгляд, нам стоит ориентироваться на те сборные, которые при скромных кадровых ресурсах добиваются результатов – Исландию, Швецию, Польшу. А не на Испанию, Италию, Францию, где талантливых игроков намного больше. Еще Лобановский говорил, что наш козырь – высокий уровень физподготовки, темп, дисциплина и правильно выбранная стратегия. Какую тенденцию в сборной я вижу? Раньше «Динамо» с Рианчо начало экспериментировать с низко садящимися игроками средней линии, практически догмой стал короткий пас в недодачу и длительный розыгрыш. Сейчас это перенеслось на сборную. Она зациклилась на подготовительной части атак. Это все равно что накрывать стол. Естественно, важно, где лежит нож. Но сервировка не может быть главным в обеде. Главное – это основное блюдо. А основное блюдо – это пас вперед, удар по воротам. Этого – нет. Играть вторым номером – не значит играть неправильно. Вон «Челси», играя вторым номером, прекрасно себя чувствует. А мы хотим доминировать. За счет чего?».

Добыть победу в Финляндии, по мнению Федорчука, будет крайне сложно:

«Внутренний чемпионат у нас, по сути, закончился. Как футболисты без мотивации, когда все турнирные задачи уже решены, смогут держать себя в хорошей форме до начала июня? А финны почти все играют в зарубежных клубах и могут подойти в лучших игровых кондициях».