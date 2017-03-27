А вчора вони їх заробили? Три удари за 90 хв. по воротах... То ще їм повезло, що мають одне очко,...

Здається, з Карпат знімали очки не за це, а за борги...

А вы, друзья донецкие, как не садитесь - всё в музыканты не годитесь!

Вы хоть думайте, что пишите! С ваших слов получается, что Коваленко обрезался потому, что сборная...