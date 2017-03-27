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ЦЫГАНЫК: «Лубкивский должен извиниться перед игроками сборной Украины»

Известного ведущего задело сравнение футболистов национальной команды с калеками

  • 27.03.2017 12:56
  • 1393 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Игорь Цыганык
© Sport.ua. Игорь Цыганык

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык считает, что глава комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский должен извиниться за свои слова в адрес сборной Украины.

После поражения Украины от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2018 Лубкивский заявил, что «наши калеки, скорее всего, не квалифицируются на ЧМ-2018».

«Зацепили слова Лубкивского. Уверен, он должен извиниться перед игроками нашей сборной, а также перед людьми с действительно ограниченными возможностями», – написал Цыганык в твиттере.

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Комментарии
    Viktor Dyachenko
      Viktor Dyachenko, 27.03.2017 13:38
    +4
    По поводу высказывания Лубкивского. Полностью поддерживаю И. Цыганыка. Я уверен, что слова чиновника в адрес сборной Украины - это, в том числе, и пробный шар подготовки общественного мнения по бойкоту ЧМ 2018 г.в России. А не рано ли плевать в души болельщиков и игроков сборной страны, господин Лубкивский ?
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 27.03.2017 13:55
    -1
    Для початку, гравці збірної повинні вибачитися перед вболівальниками!... А що там написав тупий мажор екс-риг, який вчергове змінив політичне забарвлення, - не так важливо!
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    Кепік
    online
      Кепік, 27.03.2017 14:21
    0
    M-E-S-S-E-R, 27.03.2017 13:55
    Для початку, гравці збірної повинні вибачитися перед вболівальниками!... А що там написав тупий мажор екс-риг, який вчергове змінив політичне забарвлення, - не так важливо!
    Важливо! Він не має права такого говорити, якщо він патріот.
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