ЦЫГАНЫК: «Лубкивский должен извиниться перед игроками сборной Украины»

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык считает, что глава комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский должен извиниться за свои слова в адрес сборной Украины.

После поражения Украины от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2018 Лубкивский заявил, что «наши калеки, скорее всего, не квалифицируются на ЧМ-2018».

«Зацепили слова Лубкивского. Уверен, он должен извиниться перед игроками нашей сборной, а также перед людьми с действительно ограниченными возможностями», – написал Цыганык в твиттере.