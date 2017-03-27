Звезда в Харькове провела двусторонку из трех таймов

Кропивницька «Зірка» перебуває на навчально-тренувальних зборах у Харкові. Підопічні Романа Монарьова в рамках підготовки до другого етапу Ліги Парі-Матч загалом та матчу проти «Дніпра» зокрема провели учбово-тренувальну гру.

Як розповів наставник команди, у грі були задіяні всі футболісти, котрі провели три тайми. Результат у цьому тренувальному матчі був абсолютно неважливим. Основна увага приділялись роботі над фізичними кондиціями, напрацюванню тактичних схем, налагодженню взаємозв’язків гравців на полі. Діями своїх підопічних у цьому своєрідному протистоянні тренерський штаб лишився задоволеним. Тим паче, що ця «двохсторонка» проводилась на фоні неабияких навантажень, котрі отримала команда протягом останніх чотирьох днів. Від завтра «Зірка» виходить на тижневий цикл підготовки до матчу з «Дніпром».

На навчально-тренувальних зборах у Харкові кропивничани будуть до 31 березня і вже звідти вирушать на поєдинок 23-го туру Ліги Парі-Матч до міста Дніпро, де 1 квітня протистоятимуть однойменній команді. Початок гри на стадіоні «Дніпро-Арена» о 14:00.