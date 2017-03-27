Генрих МХИТАРЯН: «Я не могу всегда вести Армению за собой»

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана (2:0) отметил, что партнеры должны брать ответственность на себя. По его словам, команда хорошо отыграла в первом тайме.
- Я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня, - приводит Sputnik слова Мхитаряна. - Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором - получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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Шева тоже мог. А этот слабак 😉
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