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Генрих МХИТАРЯН: «Я не могу всегда вести Армению за собой»

Армянский футболист подвел итоги поединка с Казахстаном (2:0)

  • 27.03.2017 12:37
  • 372 просмотров
  • 2 комментария
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newsarmenia.am. Генрих Мхитарян
© newsarmenia.am. Генрих Мхитарян

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана (2:0) отметил, что партнеры должны брать ответственность на себя. По его словам, команда хорошо отыграла в первом тайме.

- Я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня, - приводит Sputnik слова Мхитаряна. - Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором - получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 27.03.2017 12:40
    +2
    Генрих МХИТАРЯН: «Я не могу всегда вести Армению за собой» - а Крішті може
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    Житель Донбасса
    online
      Житель Донбасса, 27.03.2017 12:56
    0
    PatriotUA, 27.03.2017 12:40
    Генрих МХИТАРЯН: «Я не могу всегда вести Армению за собой» - а Крішті може

    Шева тоже мог. А этот слабак &#128521;
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