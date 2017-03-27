Манчестер Юнайтед готов выкупить Неймара за €200 миллионов

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен будущим летом выкупить права на 25-летнего бразильского форварда «Барселоны» Неймара.

«Красные дьяволы» готовы заплатить за футболиста астрономическую сумму в €200 миллионов. Самому футболисту предлагают зарплату в €25 миллионов за сезон.

В текущем сезоне Неймар провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 23 голевые передачи. Контракт футболиста с каталонским клубом действителен до лета 2021-го года.