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Манчестер Юнайтед готов выкупить Неймара за €200 миллионов

Нападающему «Барселоны» предлагают зарплату в €25 миллионов за сезон

  • 27.03.2017 12:28
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ФК Барселона. Лионель Месси и Неймар
© ФК Барселона. Лионель Месси и Неймар

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен будущим летом выкупить права на 25-летнего бразильского форварда «Барселоны» Неймара.

«Красные дьяволы» готовы заплатить за футболиста астрономическую сумму в €200 миллионов. Самому футболисту предлагают зарплату в €25 миллионов за сезон.

В текущем сезоне Неймар провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 23 голевые передачи. Контракт футболиста с каталонским клубом действителен до лета 2021-го года.

Источник — Sport.es

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