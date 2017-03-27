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Сборная Голландии лишилась главного тренера

Данни Блинд отправлен в отставку после поражения от Болгарии в отборе на ЧМ-2018

  • 27.03.2017 11:48
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Сборная Голландии лишилась главного тренера
Директор Королевского футбольного союза Голландии Жан-Поль Декоссо сообщил, что пост главного тренера сборной может занять иностранный специалист. После поражения в отборочном турнире ЧМ-2018 против Болгарии (0:2) в отставку был отправлен Данни Блинд.
 
Нам нужно определиться с тренером к лету, – сказал ван Брекелена. – Нам нужен тренер, который поможет двигаться вперед. Им может стать Куман, но он занят в клубе. Не исключено, что сборную возглавит иностранец.
 
Последним иностранцем, возглавлявшим сборную Голландии, был австриец Эрнст Хаппель, работавший с ней с 1977 по 1978 год и добравшийся до финала ЧМ-1978. После него с командой работали только местные специалисты.
 

Источник — Сегодня Спорт

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