В матче «Ривер Плейт» - «Бельграно» голкипер гостей Лукас Акоста совершил невероятный сэйв, переиграв четверых нападающих соперника!
QUÉ PASÓ?— River Plate Brasil (@RiverPlateBRA) 27 марта 2017 г.
Nos acréscimos, quatro contra um (e goleiro), mas o River não conseguiu marcar gol. Tomás Andrade perdeu o gol de forma incrível. pic.twitter.com/axX92GeZHv
Источник — Sport.ua
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