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Суперсэйв вратаря или форварды-неудачники?

Четыре игрока «Ривер Плейт» не смогли забить одному вратарю

  • 27.03.2017 11:44
  • 411 просмотров
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В матче «Ривер Плейт» - «Бельграно» голкипер гостей Лукас Акоста совершил невероятный сэйв, переиграв четверых нападающих соперника!
 

 

Источник — Sport.ua

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