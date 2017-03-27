Иван ЗОТЬКО: «Захожу в раздевалку, а все мне кричат: «Царь, царь!»

20-летний украинский защитник «Валенсии» Иван Зотько в интервью программе «ПроФутбол» рассказал о жизни в Испании, любви к еде и самом сильном футболисте, который его не смог обыграть.
О том, что больше всего удивило в Испании:
«Сейчас праздники проходят. Люди собираются на площади за полчаса до начала, тысяч сто человек. Смотрят 4 минуты салют и расходятся. Или сплю в 9 утра, а на улице оркестр идет, с барабанами и гитарами в руках дети 5-6 лет».
О самой смешная ситуация в «Валенсии»:
«Какая-то газета написала статью «Зотько становится царем для «Валенсии». Честно, даже не знаю, кто это написал. На следующий день утром приезжаю на тренировку, захожу в раздевалку, а все мне кричат: «Царь, царь». Я не понял, в чем дело. Они показали статью и мы все вместе посмеялись».
О любимой еде:
«Тут мне больше всего нравится паэлья с кальмаром, туда краску кальмара прямо добавляют, черную. Вообще часто смотрю в «Ютубе» кулинарные каналы, пытаюсь сам готовить. Недавно делал себе стейк на 700 гр. Но с весом у меня проблем нет: целый день могу не есть, чтобы вечером позволить себе кусочек мяса».
О заинтересованности других клубов:
«Знаю, что мной интересовалась команда из Кипра и две - из Германии».
О том, как быстрее адаптироваться в новой стране:
«Надо учить язык. Не обязательно знать его досконально, но так, чтобы понимать партнеров и тренера. Это очень важно».
О причинах дефицита игровой практики:
«В клубе серьезная конкуренция: есть 4 защитника, которых купили за большие деньги, и они показывают хороший уровень, поэтому и должны играть».
О самом сильном футболисте в команде:
«Самый сильный... Думаю, Нани. Чемпион Европы все-таки. Он меня повозил? Конечно, нет. Я ведь быстрый».
О главном тренере:
«Он всегда старается соблюдать чистоту в раздевалке: никаких бумажек, мусора. Все подбирает и выкидывает. Любит ровно выставлять бутылки с водой. Но, бывает, на поле ошибся кто-то или судья не туда свистнул - он бутылку кидает в землю, вода разлетается на тех, кто находится на скамейке. Все сидят в воде, но никто не может сказать ни слова».
Источник — Динамомания
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