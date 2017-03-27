Игорь ЯВОРСКИЙ: «Ребров стал заложником ситуации»

Солідне відставання від «Шахтаря» у чемпіонаті породило нехороші розмови щодо цього наставника. Кажуть, що Ігор Суркіс не має наміру продовжувати з Ребровим контракт і вже підшуковує йому заміну. Навіть називаються конкретні прізвища фахівців, які можуть замінити нинішнього наставника киян. Зокрема, називають Юрія Калитвинцева, Олександра Хацкевича, Олега Лужного... Що сталось із грою «Динамо» і чи варто чемпіону міняти тренера?

- Почнемо з того, що при Сергієві Реброву «Динамо» нарешті перервало п'ятирічну гегемонію «Шахтаря» в українському футболі, - каже відомий тренер і фахівець Ігор Яворський. - З Ребровим «Динамо» двічі стало чемпіоном, вийшло в Лігу чемпіонів і навіть пробилося у плей-оф цього турніру. Тому назвати помилкою його запрошення у цей клуб не можна апріорі.

Зрозуміло, що в його роботі були й помилки, але ж не лише його. Весь рівень нашого футболу падає і «Динамо» в тому числі. Майже всі висококласні легіонери пішли. Залишилась молодь - Бесєдін, Яремчук, Циганков та інші. А ті легіонери, які прийшли, маю на увазі Пантіча й Кадара, це не ті люди, які можуть підсилити «Динамо». І це не лише моя власна думка.

У підсумку гра киян втратила свій стиль. Зникла агресивність, гра на випередження, пресинг по всьому полю, удари. Немає цілісного малюнка, того, за який ми любили й поважали «Динамо». Це відчув глядач, який перестав ходити на футбол. Пригадайте, які стадіони збирало «Динамо» колись, і скільки людей ходять на нього тепер. І це в тримільйонній столиці!

Ребров, по суті, став заручником ситуації. Проблеми в українському футболі загалом і в «Динамо» зокрема, викинули його з числа успішних тренерів. Він потрапив у ту саму ситуацію, в якій працює більшість наших тренерів, а саме - робота з молоддю, а не з готовими високотехнічними зірками.

Я не думаю, що заміною Реброва вдасться вирішити всі проблеми киян. Тут не тренера слід міняти, а самих футболістів. Чимало з них просто не відповідають амбіціям «Динамо». Для прикладу, порівняйте склад «Динамо» і «Шахтаря». З усією відповідальністю можу сказати, що кияни програють гірникам по всіх позиціях. Напад у них гірший, півзахист, захист і навіть воротар. І це чітко видно за набраними очками в турнірній таблиці.

У футболі існує правило, що в усіх невдачах команди завжди винен тренер. Купив не тих футболістів, неправильно поставив гру і так далі... Останні два придбання киян, якщо на них дійсно наполіг Ребров, теж не додають йому балів. Так само він помилився зі запрошенням у команду Гладкого. Але трансферна політика - це не завжди помилки тренера.

Ну от, хто заважав селекційній службі «Динамо» викупити в «Карпат» Бланко-Лещука. Під носом є хороший забивний форвард, адаптований до нашого чемпіонату і найголовніше - недорогий! «Шахтар» вчасно зорієнтувався і взяв готового форварда за смішні, як для свого розмаху, 200 тисяч євро. А чому це не могли зробити в «Динамо»? Лешук на голову сильніший від наявних у Реброва форвардів. Помилки в «Динамо» були системними і це призвело до того, що крісло під Сергієм Ребровим захиталося. Наразі все залежить від фінансових можливостей власників «Динамо». Якщо вони мають можливість вкладати солідні гроші в клуб, то їх варто витрачати на купівлю хороших футболістів. Бо зі зміною лише тренера повернути втрачені позиції дуже складно.