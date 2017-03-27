Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отправьте Рауля Рианчо домой!»

«Шевченко выбрал Ордеца, а не Ракицкого только потому, что нам противостояли высокие форварды — Манджукич и Калинич. Лично я бы выбрал Хачериди, Раулю он почему-то не нравится. Надо сказать, что Матвиенко молодец, к Пятову тоже претензий нет. Но почему мы говорим, что защита хорошо сыграла, если пропустили гол, а могли четыре? Ордец назван игроком матча? Может кто-то пьяный это объявил. Для меня игрок матча — Пятов, он хотя бы выручал, а в первом тайме по ТТД был лучшим. Матвиенко не испугался, повторюсь, тоже молодец.

Почему играет Коноплянка? Да, Бутко две игры сыграл за „Шахтер“, но за сборную играет на фланге с Ярмоленко хорошо. Чем отличается Модрич от Коноплянки и Ярмоленко? Он знает, когда отдать передачу. А Женя играет — все для себя, на себя. Ковалеко явно не технарь, хоть и по чемпионату Украины сложно что-то определять. Посмотрите, как играли хорваты у нас в штрафной: наши вдевятером стояли и не знали, что делать.

Наши «моменты» были судорожные. Создали единственную атаку, в которой Ротань бежал замыкать... Где был Коваленко? Это — „раульщина“. Та же модель игры, что в „Динамо“. То же самое — второй тайм держим мяч, как и киевляне. Но моментов как не было, так и нет. Купите билет Раулю и отправляйте домой. Мы не такие техничные для его игры. Мы не виноваты в этом, ровно как и он не виноват. Но Рауль там, в сборной.

Надо отметить, что мы радуемся, когда тренер меняет футболиста. Мы от этого отвыкли. Селезнев, Беседин появились на поле, но так и не смогли войти в игру.

Вообще странно, что хорваты отдали во втором тайме отдали нам мяч и инициативу. У нас было 63 процента владения мячом, но ни одного момента так и не создали. Это странно. Значит, надо футболистов учить. Хочу отметить Виду — во многом за счет него во втором тайме у нас не было этих самых моментов», — заявил Леоненко.