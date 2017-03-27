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Максим ГРЫСЬО: «У меня нет сотрясения мозга»

Футболист «Карпат» рассказал о последствиях столкновения с Евгением Боровиком

  • 27.03.2017 11:07
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footboom.com. Максим Грысьо
© footboom.com. Максим Грысьо

Незважаючи на те, що Максим Грисьо залишив поле ще в першому таймі матча з «Олімпіком» (0:0), він встиг створити кілька гольових моментів і зірвав аплодисменти місцевих вболівальників. Грисьо був одним з найбільш активних гравців на полі черкаського «Центрального» стадіону, однак змушений був достроково завершити гру. З'явилися навіть побоювання щодо серйозної травми у гравця «зелено-білих».

«Насправді у мене немає струсу мозку, як про це встигли повідомити в пресі. Зараз почуваюся добре, однак є невеликий головний біль у висках. В одному з ігрових епізодів отримав удар в потилицю. «Олімпік» здобув право на штрафний. Суперник виконав навіс, а я в боротьбі з Боровиком і Нємчаніновим отримав удар по голові. Коли оговтався, то паморочилася голова і виникли проблеми із зором. Згодом клубні медики надали допомогу і зараз вже майже не відчуваю наслідків зіткнення. І все ж заміну мені довелося попросити. Сподіваюся, до наступного матчу буду в строю», – сказав Максим.

«Вважаю, що була непогана гра. У мене були нагоди і я міг відкривати рахунок. Поле зіграло проти мене. М'яч в останній момент підстрибнув і я з хорошої позиції не влучив у ворота», – резюмував карпатівець.

Источник — ФК Карпаты

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