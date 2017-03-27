Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Василий РАЦ: «Некоторых берут в сборную за старые заслуги»

Специалист поделился впечатлениями о поражении Украины от Хорватии (0:1)

  • 27.03.2017 10:57
  • 178 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Василий Рац
© dynamo.kiev.ua. Василий Рац

Поражением в Загребе сборная Украины подвела черту под первым кругом отбора ЧМ-2018. Это первая баранка команды Андрея Шевченко, после которой она опустилась со второго на третье место в турнирной таблице. Теперь диспозиция хуже, чем на старте, но у тренеров есть немало информации для анализа. Они ограничены в кадровом ресурсе, но при этом имеют свое видение построения игры. О том, что не вышло в матче с хорватами и чего ждать от сборной будущем рассказал полузащитник «Динамо» и сборной 1980-х Василий Рац.

Пожалуй, главная причина поражения в том, что сказалась общая разница в классе футболистов. У хорватов они стабильно играют за топ-клубы Испании, Италии и Франции, у нас — в лучшем случае борются за место в составе середняков и аутсайдеров в Испании и Германии.

«Хорватская футбольная школа одна из лучших в Европе, поэтому неудивительно, что их игроки выступают в ведущих клубах, — соглашается Рац. — А наши легионеры сейчас проявляют себя не лучшим образом и почти не играют. Пожалуй, лучше уступить место в составе кому-то из перспективных ребят, у которых есть игровая практика. Говорят, что некоторых берут за старые заслуги. А какие именно? Это ведь не звезды, которые ранее регулярно играли в ЛЧ и чего-то добивались».

Оказалось, что Украина даже больше владела мячом в матче (53% времени), но в основном — вдали от чужих ворот. Остроты нам явно не хватало, мы провели намного меньше атак. А по количеству ударов из пределов штрафной Хорватия в два раза превзошла команду Шевченко.

«Такое ощущение, что у нашей команды задача — меньше пропустить или не пропустить вообще, — рассуждает Рац. — Хотя, если бы не стойка и Манджукич в первом тайме после ошибки Коваленко забил, думаю, игра была бы совсем другой. Нельзя так играть, лишь бы продержаться, даже в отборочных матчах, что уже говорить о мундиале. «Барселона» тоже контролирует мяч, да и не только она, но по всему полю, а не на своей половине. Смысл владеть мячом 60%, если соперник играет острее и создает голевые моменты? Это если нужно передохнуть и заставить оппонента побегать, то можно и подержать мяч. Но контроль в основном нужен для того, чтобы создавать моменты у чужих ворот».

Шевченко продолжает гнуть свою линию и не побоялся выпустить 20-летнего дебютанта Матвиенко, который смотрелся достойно. У нас строится новая команда. Но способна ли она уже сейчас решать стратегические задачи?

«Хорошо, что есть много молодых ребят в сборной, — уверен Рац. — Скажу больше: не нужно останавливаться на этом. Но на молодых далеко не уедешь, чтобы построить команду, нужны опытные футболисты, а теперь у нас с этим проблема, так как они не все в тонусе. Придется потерпеть однозначно».

Источник — Вести

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.