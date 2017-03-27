Василий РАЦ: «Некоторых берут в сборную за старые заслуги»

Поражением в Загребе сборная Украины подвела черту под первым кругом отбора ЧМ-2018. Это первая баранка команды Андрея Шевченко, после которой она опустилась со второго на третье место в турнирной таблице. Теперь диспозиция хуже, чем на старте, но у тренеров есть немало информации для анализа. Они ограничены в кадровом ресурсе, но при этом имеют свое видение построения игры. О том, что не вышло в матче с хорватами и чего ждать от сборной будущем рассказал полузащитник «Динамо» и сборной 1980-х Василий Рац.

Пожалуй, главная причина поражения в том, что сказалась общая разница в классе футболистов. У хорватов они стабильно играют за топ-клубы Испании, Италии и Франции, у нас — в лучшем случае борются за место в составе середняков и аутсайдеров в Испании и Германии.

«Хорватская футбольная школа одна из лучших в Европе, поэтому неудивительно, что их игроки выступают в ведущих клубах, — соглашается Рац. — А наши легионеры сейчас проявляют себя не лучшим образом и почти не играют. Пожалуй, лучше уступить место в составе кому-то из перспективных ребят, у которых есть игровая практика. Говорят, что некоторых берут за старые заслуги. А какие именно? Это ведь не звезды, которые ранее регулярно играли в ЛЧ и чего-то добивались».

Оказалось, что Украина даже больше владела мячом в матче (53% времени), но в основном — вдали от чужих ворот. Остроты нам явно не хватало, мы провели намного меньше атак. А по количеству ударов из пределов штрафной Хорватия в два раза превзошла команду Шевченко.

«Такое ощущение, что у нашей команды задача — меньше пропустить или не пропустить вообще, — рассуждает Рац. — Хотя, если бы не стойка и Манджукич в первом тайме после ошибки Коваленко забил, думаю, игра была бы совсем другой. Нельзя так играть, лишь бы продержаться, даже в отборочных матчах, что уже говорить о мундиале. «Барселона» тоже контролирует мяч, да и не только она, но по всему полю, а не на своей половине. Смысл владеть мячом 60%, если соперник играет острее и создает голевые моменты? Это если нужно передохнуть и заставить оппонента побегать, то можно и подержать мяч. Но контроль в основном нужен для того, чтобы создавать моменты у чужих ворот».

Шевченко продолжает гнуть свою линию и не побоялся выпустить 20-летнего дебютанта Матвиенко, который смотрелся достойно. У нас строится новая команда. Но способна ли она уже сейчас решать стратегические задачи?

«Хорошо, что есть много молодых ребят в сборной, — уверен Рац. — Скажу больше: не нужно останавливаться на этом. Но на молодых далеко не уедешь, чтобы построить команду, нужны опытные футболисты, а теперь у нас с этим проблема, так как они не все в тонусе. Придется потерпеть однозначно».