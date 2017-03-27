Андрей НЕСТЕРОВ: «Олимпик захотел помучиться? Ну вот и сыграли»

На Центральному стадіоні в Черкасах на перший план виходили бійцівські якості. Як наслідок, бойова гра завершилася нічиєю (0:0). Про враження від двобою з «Олімпіком» розповів захисник «Карпат» Андрій Нестеров.

– Андрію, як оціниш сьогоднішній поєдинок?

– Вважаю, що гра була рівною. На такому полі важко було показати змістовний футбол. Можливо, ми були трохи ближчими до перемоги. «Карпати» створили дві непогані нагоди. «Олімпік» може в актив занести удар Гошкодері.

– Результат відповідає тому, що відбувалося на полі?

– Загалом підсумок матчу є позитивним. Однак ми дуже хотіли виграти. Коли виходили на поле, то думали лише про перемогу. Здобули один пункт, тепер готуватимемося до плей-оф.

– Євген Боровик сьогодні традиційно багато підказував...

– Комфортно, коли є партнер, який читає гру. Тим більше, Євген – воротар, тому його підказки для захисників є дуже цінними.

– Сьогоднішнього матчу могло не бути, якби не жахливий стан поля у Сумах...

– Так, перед грою про це думав. Не зовсім розумію, чому «Олімпік» не захотів грати у Львові на нормальному газоні. Хотіли мучитися? Ну от, зіграли.

– Як тобі атмосфера у Черкасах?

– Передусім дякую вболівальникам, які приїхали нас підтримувати. Ми відчували це. Також вдячний черкаським глядачам. Вони прийшли, підтримали обидві команди. Нам все сподобалося.