Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей НЕСТЕРОВ: «Олимпик захотел помучиться? Ну вот и сыграли»

Футболист «Карпат» не понимает, почему донецкая команда не захотела играть во Львове

  • 27.03.2017 10:50
  • 97 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Андрей Нестеров
© ФК Карпаты. Андрей Нестеров

На Центральному стадіоні в Черкасах на перший план виходили бійцівські якості. Як наслідок, бойова гра завершилася нічиєю (0:0). Про враження від двобою з «Олімпіком» розповів захисник «Карпат» Андрій Нестеров.

– Андрію, як оціниш сьогоднішній поєдинок?
– Вважаю, що гра була рівною. На такому полі важко було показати змістовний футбол. Можливо, ми були трохи ближчими до перемоги. «Карпати» створили дві непогані нагоди. «Олімпік» може в актив занести удар Гошкодері.

– Результат відповідає тому, що відбувалося на полі?
– Загалом підсумок матчу є позитивним. Однак ми дуже хотіли виграти. Коли виходили на поле, то думали лише про перемогу. Здобули один пункт, тепер готуватимемося до плей-оф.

– Євген Боровик сьогодні традиційно багато підказував...
– Комфортно, коли є партнер, який читає гру. Тим більше, Євген – воротар, тому його підказки для захисників є дуже цінними.

– Сьогоднішнього матчу могло не бути, якби не жахливий стан поля у Сумах...
– Так, перед грою про це думав. Не зовсім розумію, чому «Олімпік» не захотів грати у Львові на нормальному газоні. Хотіли мучитися? Ну от, зіграли.

– Як тобі атмосфера у Черкасах?
– Передусім дякую вболівальникам, які приїхали нас підтримувати. Ми відчували це. Також вдячний черкаським глядачам. Вони прийшли, підтримали обидві команди. Нам все сподобалося.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.