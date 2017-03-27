Мирон МАРКЕВИЧ: «Не нужно создавать ажиотаж вокруг молодежи»

— Мирон Богданович, могла ли наша сборная в Загребе не проиграть?

— Почему нет? Понятно, что мы играли с командой, у которой все футболисты очень квалифицированные. Но у нас ведь были шансы поразить цель. Получается, все просто: хорваты забили, а нам это сделать не удалось.

— В чем, на ваш взгляд, главная причина поражения?

— У балканцев игроки опытнее, чем у нас (при том, что средний возраст выходивших на поле футболистов сборной Украины — 26,8 года, сборной Хорватии — 26,4. — Прим.авт.), и это, думаю, в конечном итоге сыграло главную роль. Тем более что у сине-желтых на поле вышел Николай Матвиенко, для которого это был дебют в национальной команде. Защитную линию пришлось перестраивать. В таком сочетании наша оборона еще никогда не выступала. Не стоит забывать, что после травмы не имел достаточной игровой практики Кравец, чувствовалось, особенно в первом тайме, что не в тонусе Коноплянка. Но даже при всех этих сложностях тренерский штаб вышел из ситуации с честью. Да, взять очки не получилось, но перспектива есть — это однозначно.

— Клетчатые сыграли в тот футбол, которого от них ожидали?

— Если судить по тому, что я видел раньше, подопечные Анте Чачича выступили не на своем обычном уровне. Но и наша команда не показала всего своего потенциала. А вообще, считаю, поединок был с равными шансами на успех. Но гол Калинича все изменил. А потом хорваты удержали добытое преимущество на опыте. Во втором тайме они не рисковали, уделив максимальное внимание обороне.

— Одной из причин поражения может быть тот факт, что балканцы сейчас в тонусе, а у украинских футболистов, не считая легионеров, у большинства из которых серьезные проблемы с игровой практикой, за спиной лишь месяц официальных матчей…

— Конечно. Об этом даже говорить не стоит. Это не в качестве оправдания — таковы реалии. У хорватов игроки в накате, а мы зимовали почти три месяца… Ну ничего, летом качество игры и результат, верю, будут лучше.

— В принципе, нас устраивала и ничья. Поэтому сине-желтые увеличили темп лишь после пропущенного гола?

— Зачем лезть на рожон, если этого не требуется? Естественно, что во втором тайме пришлось идти в атаку большими силами, результат заставлял. Но в целом бросилось в глаза большое количество передач назад, может, на этом мы и погорели…

— Клетчатые побаивались нас, раз во втором тайме отдали инициативу?

— Считаю, что по крайней мере они уважали силу сборной Украины, раз после забитого мяча, точнее, во втором тайме, защищались большими силами, дабы по максимуму обезопасить свои ворота.

— Показалось, что Коваленко выпадал из игры…

— Виктору выдали много авансов, в частности, отечественная пресса. Ему нужно еще много работать над собой. Не стоит говорить, какой он великий. Молодой футболист только в начале своего пути, а тут Шахтер, Лига чемпионов, национальная команда… Психологически тяжело в таком возрасте справляться со всеми этими нюансами. И это не единственный случай, когда молодой исполнитель чуть заиграет, а пишущая братия его уже превозносит до небес. Эти ребята еще ничего из себя не представляют. Падать больнее… Авансы нужно выдавать, когда игроки хоть чего-то достигнут, а не после одного забитого мяча.

— Хорошо, а как вам дебют на таком уровне Матвиенко?

— Он сыграл хорошо. Но опять же — не нужно устраивать вокруг Николая ажиотаж. Дай Бог, чтобы он прогрессировал, у него для этого есть все задатки. Еще раз повторю, молодые футболисты должны понимать, что они пока ничего из себя не представляют, —тогда возможен прогресс.

— Но вы не будете отрицать, что у Эдуарда Соболя на левом фланге обороны появился достойный конкурент?

— Не буду. Матвиенко нужна игровая практика, и хорошо, что он сейчас выступает в Карпатах, поскольку в Шахтере ему в ближайшее время вряд ли светит статус основного игрока, учитывая силу Исмаили и находящегося в запасе Азеведо.

— Пропущенный гол стал следствием исполнительского мастерства футболистов сборной Хорватии?

— Я уже говорил, что наши ребята слишком увлеклись передачами у своих ворот. Хорошо еще, что в дебюте поединка Манджукич простил после обрезки Коваленко.

— Беззубая игра нападающих — следствие проблемного выхода из обороны?

— Порой у наших ребят неплохо получался выход из-под прессинга за счет передач, но общей картины не вышло из-за разной степени готовности футболистов. Кравец хорошо двигался, но ему, опять же, как показалось, не хватило изобретательности, легкости, если можно так сказать, из-за того, что он пропустил несколько недель из-за травмы.

Уверен, что тренерский штаб внесет в действия команды коррективы, поскольку в матче с финнами нам нужна только победа.

— Евгений Коноплянка не забивает за сборную уже более полутора лет. Разве лидер национальной команды может быть таким?

— Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять проблемы Жени. По большому счету, он не играет. Севилья, Шальке… Видимо, не его это. Мне кажется, агенты, которые сопровождают футболиста, должны немного думать, куда, что и как. Коноплянке необходимо найти своего тренера, чтобы ему доверяли, тогда он может принести команде много пользы, он классный игрок. Но, к сожалению, пока все мимо…

— Если противник закрывает того же Коноплянку или Ярмоленко…

— (Перебивая.) Это было заметно невооруженным глазом. Когда мяч был у Евгения или Андрея, на них переключалось сразу по три соперника — один атаковал, а еще двое страховали. Видно было, что хорваты хорошо изучили игру украинцев.

— Каковы ваши прогнозы относительно дальнейшей борьбы сине-желтых за первое место в отборочной группе?

— Нужно побеждать. Ближайшие три игры — против Финляндии, Турции и Исландии — станут определяющими. В этих встречах необходимо брать как минимум семь очков.