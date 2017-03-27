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Тиагу ЛЕАЛ: «Болельщики верят в Шахтер»

Тренер-аналитик донецкого «Шахтера» рассказал о своей работе в клубе

  • 27.03.2017 10:44
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Сегодня, 27 марта, 32-й день рождения празднует тренер-аналитик «Шахтера» Тиагу Леал.
 
– Тиагу, с днем рождения! Каково это – быть самым молодым наставником в штабе «горняков»?
– Думаю, это преимущество. А если серьезно, то возраст – не самое главное. Важна связь и взаимопонимание между тренерами.
 
– Вы никогда не были профессиональным игроком, как тогда связали свою жизнь с футболом?
– Это правда. Я не был игроком, но всегда очень любил футбол и с детства мечтал быть футбольным человеком. Поэтому уже с 20 лет начал работать тренером, затем окончил спортивный университет. Я всегда стремлюсь прогрессировать, узнавать что-то новое. 
 
– А сами любите в свободное время поиграть в футбол с друзьями?  
– Да, очень люблю. Но, к сожалению, сейчас у нас мало свободного времени. Когда я жил в Португалии, пару раз в неделю мы с друзьями собирались, играли в футзал.
 
– Расскажите о работе тренера-аналитика: чем она интересна, какова ее роль в современном футболе?
– Для Паулу мы все – помощники. В его философии аналитик – это не тот человек, который смотрит на цифры. Нужно иное видение футбола: предугадать, как будет действовать соперник, понимать, играют ли футболисты так, как того требует Фонсека. Я собираю всю информацию, анализирую и потом предоставляю главному тренеру. Если все-таки говорить о цифрах, то возьмите любой матч «Шахтера» и увидите: команда делает огромное количество передач, много бьет по воротам, забивает, и мы не разрешаем оппоненту делать то же самое. Основной принцип построения игры Паулу Фонсеки – владение мячом.
 
– Сколько поединков вы просмотрели за время работы в «Шахтере»?
– Если взять все встречи чемпионата и Кубка Украины, прибавить еврокубки, то выходит порядка 100. Если умножить эту цифру на три, потому что я смотрю как минимум по три игры соперника, получается 300 матчей (или около 1 000 часов). Это очень много! Но это моя работа – я должен передать Паулу важнейшую информацию о наших соперниках.
 
– Три самых необходимых качества для тренера-аналитика?
– Понимание игры, умение анализировать информацию и любовь к футболу.
 
– Чего бы вам хотелось достичь в тренерской карьере?
– Мы очень простые люди. Я думаю только о завтрашнем дне. Перед нами стоит задача – завоевать золото Премьер-лиги в этом сезоне. «Горняки» не побеждали в чемпионате уже два года, вынуждены играть в чужих городах и на чужих стадионах. Мы хотим доказать всем, что, несмотря на все сложности, «Шахтер» может стать чемпионом. Болельщики верят в нас.
 

Источник — ФК Шахтер

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