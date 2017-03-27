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Юрий ВЕРНИДУБ: «Готовим Шахтеру сюрприз»

Наставник «Зари» рассказал о подготовке к поединку с донецким клубом

  • 27.03.2017 10:44
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о графике команды во время паузы в чемпионате и ответил на другие вопросы.

- Юрий Николаевич, пока в чемпионате Украины пауза, чем занята «Заря»? Каков наш тренировочный график?
- Мы собрались 23-го числа. Провели одну тренировку. 24-го марта занимались в двухразовом режиме. В субботу была тоже одно тренировочное занятие. Вчера провели двустороннюю встречу, так как ни с кем из команд Премьер-лиги о контрольном матче договориться не смогли.

Двусторонняя встреча прошла хорошо. Мы задействовали ребят в трёх таймах по 20 минут, разделив игроков на две команды. После этого были процедуры восстановления. Сегодня у футболистов выходной, а с завтрашнего дня начнём готовиться непосредственно к игре с «Шахтёром».

Входим в обычный недельный тренировочный цикл. Во вторник и среду будет одна тренировка. В четверг – две. В пятницу снова одна, в субботу предыгровая тренировка, а в воскресенье игра.

- На что обращали внимание на двусторонней встрече? Всем ли довольны? Кого бы выделили?
- Хотим сыграть с «Шахтёром» немного иначе. Приготовить небольшой сюрприз. А как получится - посмотрим. Хорошо знаем соперника. Его сильные и слабые стороны. Понимаем, что начинается финальный этап. Каждая игра очень важна для нас. Как в плане игры, так и в плане результата. Нас ждут очень непростые десять туров. Постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы закончить чемпионат как можно лучше.

- Прошлая встреча с «горняками» ещё свежа в памяти. Возможно, легче анализировать и исправлять недочёты, так сказать, на свежую голову?
- Однозначно да. Но «Шахтёр» тоже не отдыхает и серьёзно готовится к нашей встрече. Внесём необходимые поправки. Постараемся сыграть лучше, чтобы результат был позитивным для нас. В каждой игре необходимо стараться набирать очки. Те выводы, которые мы сделали и ещё сделаем, должны нам помочь в этой встрече.

- На ваш взгляд, может было бы лучше заканчивать чемпионат по стандартной схеме, ведь второй шестёрке, по сути, бороться не за что и эти матчи могут потерять в зрелищности…
- Считаю, что разделение на две шестёрки – это нормально. Возможно для второй шестёрки нужно на следующий чемпионат внести некоторые нововведения. Но опять же, это не в моей компетенции. Для этого есть ФФУ, Премьер-лига. Пусть они подумают, как сделать чемпионат интереснее и привлечь зрителей на трибуны.

- Вернулся ли в расположение команды Иван Петряк? Дали ли ему немного отдохнуть?
- Вчера он уже был на тренировке. Проводил восстановительную работу. Ну, а со вторника начнёт работать вместе со всеми.

- Национальная сборная Украины провела матч против Хорватии. Что можете сказать по поводу этого матча?
- Всё-таки, для анализа игры сборной есть тренерский штаб сборной. Вкратце скажу, что хотелось бы чуть лучшего. Хотелось бы положительного результата. Самое важное – не опускать руки, а работать и двигаться дальше. Шансы одинаковые, что у нас, что у той же Хорватии, несмотря на увеличение отрыва. Ещё есть домашний матч с хорватами и много других игр. В каждом матче нужно набирать по максимуму и всё будет хорошо.

Источник — ФК Заря

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