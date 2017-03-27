Джаба ЛИПАРТИЯ: «Шахтер и Динамо не прощают ошибок»

Полузащитник луганской «Зари» Джаба Липартия поделился своим мнением о предстоящей встрече с «Шахтером»:

- Джаба, в чемпионате пауза, но тренировочный цикл у «Зари» не прекращается. Как настроение внутри коллектива и у тебя лично?

- Настроение у всех, как и у меня, отличное. Выиграли последний матч у «Волыни», готовимся к игре с «Шахтёром» и с нетерпением ждём эту встречу. Нужно набирать очки.

- Ты помнишь матчи с «Шахтёром» и «Динамо» на «Авангарде» в Луганске. Тогда все воспринимали такие встречи, как битву с ТОП-соперником. За последние годы «Заря» значительно выросла и в игровом, и в моральном плане. Сейчас, по сути, мы соседи в турнирной таблице. Осталось ли то волнение перед такими матчами или сейчас подходим к таким играм спокойно?

- Конечно, такого волнения как раньше у нас нет. Наверное, потому, что мы находимся недалеко от них в турнирной таблице. Но, вместе с тем, знаем, что соперники сильные и не прощают ошибок. Относимся к таким играм очень серьёзно. Но, как показывает практика, можем отбирать у них очки.

- Эту самую уверенность добавило нам участие в Еврокубках…

- Когда несколько лет принимаешь участие в Еврокубках и находишься вверху турнирной таблицы чемпионата уверенность приходит, растёт команда, улучшаются навыки.

- Какие игровые качества «Шахтёра» позволяют им находиться на первом месте в турнирной таблице и на что нам стоит обратить внимание?

- У «Шахтёра» отличная атака. Они грамотно вскрывают оборону соперника. У них индивидуально сильные футболисты. Нужно не давать спокойно этим игрокам принимать мяч и постараться не давать показать максимум их скоростным футболистам. Если дать им много пространства, то будут проблемы.

- Стартует второй этап чемпионата. Как ты относишься к нынешней схеме турнира?

- Думаю, что сейчас будет интереснее. Предстоящие 10 матчей вызовут больший интерес, чем предыдущие встречи. Этот вариант чемпионата мне больше нравится, чем старый.

- А что тогда делать с нижней шестёркой, где интриги, по сути, не будет?

- Есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Мотивации у команд, которые не вылетят, будет немного. Они и выше не поднимутся, и не вылетят. Но нужно подпадать в первую шестёрку.

- Пусть ты и легионер, но следил ли за игрой Хорватия-Украина?

- Если честно, я смотрел матч Грузии с Сербией. Моя команда уступила со счётом 1:3. Сначала выигрывала 1:0. На последней минуте первого тайма пропустили с пенальти. Этот гол в раздевалку сломал игру. Ну, а в матче Хорватия-Украина конечно болел за Украину.