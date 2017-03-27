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Андрей ПАВЕЛКО: «Будем ждать результатов работы Коллины»

Глава Федерации футбола Украины рассказал о сотрудничестве с Пьерлуиджи Коллиной

  • 27.03.2017 10:05
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко
Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о ситуации с контрактом куратора системы судейства в Украине Пьерлуиджи Коллины.
 
«К сожалению, не я первый подписывал договор с Коллиной, и далеко не второй, поэтому не могу озвучивать финансовые детали контракта. Контракт не изменяется с первого дня работы Коллины, мы можем приостановить это соглашение или продлить, ведь честно проговорили эти моменты.
 
Я четко попросил Коллину, чтобы через четыре года мы получили футбольных рефери-менеджеров, которые могут готовить арбитров уже без Пьерлуиджи. Будем ждать. Может, все-таки вырастет наш талантливый арбитр», — сказал Павелко.
 

Источник — MatchDay

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