Журналист Константин Андриюк анализирует кадровые и другие принципиальные изменения, которые произошли в украинском футболе за это время.
Источник — ТСН
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Журналист Константин Андриюк анализирует кадровые и другие принципиальные изменения, которые произошли в украинском футболе за это время.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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