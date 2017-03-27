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Какими были два года работы ФФУ

На днях исполнилось два года с тех пор, как начала работу обновленная Федерация футбола Украины

  • 27.03.2017 09:55
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Footboom.com. Андрей Павелко
© Footboom.com. Андрей Павелко

Журналист Константин Андриюк анализирует кадровые и другие принципиальные изменения, которые произошли в украинском футболе за это время.


 

Источник — ТСН

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