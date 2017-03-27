Динамо Киев в 1975 году в финале Суперкубка УЕФА переиграла "Баварию" по сумме двух игр...

В каком ряду с Ювентусом??? Ничья и поражение, вот результат двухматчевой дуэли. В истории ЛЧ у Ш...

Мы не сделали скандала:Нам вождя недоставало.Настоящих буйных мало —Вот и нету вожаков(c)Были у н...

Выиграл Кубок Уефа, наряду с Ювентусом стали единственными командами в истории ЛЧ которые выбили ...