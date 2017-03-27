Дарио СРНА: «Тяжело смотреть на игру сборной Хорватии»

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился впечатлениями от хорватско-украинского противостояния.
- Мне тяжело было смотреть, как впервые за 17 лет сборная Хорватии проводила матч без меня. С другой стороны, играли мои ребята из донецкого «Шахтёра», чемпионата Украины, с которыми я встречался на поле. Получился очень интересный поединок: и хороший, и тяжелый на эмоциональном уровне.
Источник — ТК Футбол
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