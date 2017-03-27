Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дарио СРНА: «Тяжело смотреть на игру сборной Хорватии»

Экс-игрок сборной Хорватии - о матче команды против Украины (1:0)

  • 27.03.2017 09:50
  • 1218 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился впечатлениями от хорватско-украинского противостояния.
 
- Мне тяжело было смотреть, как впервые за 17 лет сборная Хорватии проводила матч без меня. С другой стороны, играли мои ребята из донецкого «Шахтёра», чемпионата Украины, с которыми я встречался на поле. Получился очень интересный поединок: и хороший, и тяжелый на эмоциональном уровне.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.