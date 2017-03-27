Огнен ВУКОЕВИЧ: «Шевченко улучшил мотивацию и атмосферу в сборной»

Экс-динамовец Огнен Вукоевич и экс-тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич рассказали о наставнике сборной Украины Андрее Шевченко.
Огнен Вукоевич:
- Украина значительно улучшила свою игру с тех пор, как мой друг Шевченко забрал эту команду после Чемпионата Европы. Он поднял сборную, улучшил мотивацию и атмосферу.
Мирослав Блажевич:
- Я рад тому, что до сих пор помню дебют Шевченко, да и вообще тот матч. Он стал началом хорватско-украинского соперничества и, в то же время, приятельских отношений между нашими футбольными странами.
Источник — ТК Футбол
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