Легендарный экс-игрок сборной Украины и тренер немецкого аматорского клуба Бюдерих Андрей Воронин ознакомил журналистов Профутбола с футбольными успехами своего старшего сына, вспомнил свое общение с Юргеном Клоппом-игроком и тренером. А также рассказал, как начинает свою тренерскую карьеру в Германии, с какими трудностями столкнулся в команде любителей.
Источник — ТСН
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