Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ВОРОНИН: «Играл вместе с Юргеном Клоппом»

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Байера» рассказал о своей профессиональной карьере

  • 27.03.2017 08:52
  • 440 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Андрей ВОРОНИН: «Играл вместе с Юргеном Клоппом»
Легендарный экс-игрок сборной Украины и тренер немецкого аматорского клуба Бюдерих Андрей Воронин ознакомил журналистов Профутбола с футбольными успехами своего старшего сына, вспомнил свое общение с Юргеном Клоппом-игроком и тренером. А также рассказал, как начинает свою тренерскую карьеру в Германии, с какими трудностями столкнулся в команде любителей.
 

 
 

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.