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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Хотел пробить через себя, чуть не «сломался»

Молодые украинские футболисты рассказали о своем зарубежном опыте

  • 27.03.2017 08:12
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ФК Днепр. Валерий Лучкевич
© ФК Днепр. Валерий Лучкевич

Украинских футболистов в зарубежных клубах становится больше с каждым годом. Однако играют единицы, остальные же не покидают скамейку запасных. Профутбол спросил Валерия Лучкевича и Ивана Зотько, в чем же причина, какие особенности жизни украинских легионеров в Европе, и как правильно к ней адаптироваться. Валерий Лучкевич сейчас играет в бельгийском «Стандарде», а Иван Зотько выступает за вторую команду Валенсии.


 

Источник — ТСН

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