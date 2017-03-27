Украинских футболистов в зарубежных клубах становится больше с каждым годом. Однако играют единицы, остальные же не покидают скамейку запасных. Профутбол спросил Валерия Лучкевича и Ивана Зотько, в чем же причина, какие особенности жизни украинских легионеров в Европе, и как правильно к ней адаптироваться. Валерий Лучкевич сейчас играет в бельгийском «Стандарде», а Иван Зотько выступает за вторую команду Валенсии.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.