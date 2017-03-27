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Андрей БОГДАНОВ: «Надеюсь, у нас была последняя игра в Черкассах»

Черкасские ультрас не давали заснуть игрокам «Олимпика»

  • 27.03.2017 07:52
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов

Игроки «Олимпика» пожаловались на то, что посреди ночи накануне матча с «Карпатами» их разбудили крики людей - ультрас черкасского Днепра.


 

Источник — ТСН

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