Игроки «Олимпика» пожаловались на то, что посреди ночи накануне матча с «Карпатами» их разбудили крики людей - ультрас черкасского Днепра.
Источник — ТСН
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Игроки «Олимпика» пожаловались на то, что посреди ночи накануне матча с «Карпатами» их разбудили крики людей - ультрас черкасского Днепра.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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