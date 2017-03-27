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Леонид КУЧУК: «Я проверил команду, команда проверила меня»

Наставник «Стали» рассказал о первых шагах работы в каменском клубе

  • 27.03.2017 07:49
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ФК Сталь, Леонид Кучук
© ФК Сталь, Леонид Кучук

«Сталь» из Каменского стала открытием весенней части чемпионата. Успехи команды под руководством нового тренера Леонида Кучука невозможно не заметить. Тренер рассказал журналистам Профутбола о непростых рабочих моментах и заверил, что несмотря на все неудобства с частыми переездами, он сделает все, чтобы укрепить Сталь. По словам Кучука, тренер может либо улучшить, или ухудшить команду. Ухудшить - если сам начнет жаловаться: «Ты не имеешь права ныть, ведь на тебя смотрят».


 

Источник — ТСН

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