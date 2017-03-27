«Сталь» из Каменского стала открытием весенней части чемпионата. Успехи команды под руководством нового тренера Леонида Кучука невозможно не заметить. Тренер рассказал журналистам Профутбола о непростых рабочих моментах и заверил, что несмотря на все неудобства с частыми переездами, он сделает все, чтобы укрепить Сталь. По словам Кучука, тренер может либо улучшить, или ухудшить команду. Ухудшить - если сам начнет жаловаться: «Ты не имеешь права ныть, ведь на тебя смотрят».
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.