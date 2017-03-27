Игорь СУРКИС: «В конце сезона решим судьбу Реброва»

В эфире программы «Профутбол» насущные вопросы прокомментировал президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

Главный тренер

Я ни с одним из тренеров, как пишут в Интернете - с Хацкевичем, Лужным, Калитвинцевым - вообще не говорил. Наступит момент, когда закончится чемпионат, тогда мы и будем принимать решение. У меня был разговор с Сергеем Ребровым зимой, я предлагал ему продлить контракт, заканчивающийся по окончании нынешнего сезона. Он ответил, что давайте доиграем сезон, и тогда будем принимать решение. Это абсолютно нормальная практика, я считаю, мы цивилизованно с Сергеем Станиславовичем сядем за стол переговоров и будем решать его дальнейшую судьбу. Здесь не все зависит от меня. многое - от Сергея Станиславовича. Есть ли у него мотивация, хочет ли работать и прогрессировать с командой, добиваться результатов. Вы сами понимаете, у любой команды есть провалы, но они не могут быть постоянными. Уже в следующем сезоне перед «Динамо» будут стоять другие задачи - попадание в Лигу чемпионов, борьба за чемпионство в Украине. В нынешнем сезоне остается задача выиграть Кубок Украины.

Вопрос Хачериди

Футболист должен понимать, что карьера вот-вот закончится. Поэтому должен отдавать все лучшее команде, проявлять себя на поле. Если он не будет это делать, играть на полную, несмотря на свой класс и уровень, это негативно скажется на всей команде. Считаю, штрафные санкции Реброва по отношению к Хачериди были применены правильно, в этом я поддерживаю тренера.

Будущее Теодорчика

На этот вопрос я вам отвечу 1 июня, когда заканчивается срок аренды Лукаша Теодорчика в «Андерлехте». Если бельгийский клуб договорится с ним, а нам заплатят положенную сумму, футболист останется в «Андерлехте». Если же нет, в этот день Теодорчик вернется в наше расположение.