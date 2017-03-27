Михаил СЕРГИЙЧУК: «Приятно вернуться в Черкассы»

Нападник донецького «Олімпіка» Михайло Сергійчук прокоментував нульову нічию в перенесенному матчі проти львівських «Карпат»:
- Для нас було не важливо, коли зіграти цю гру. Головне, що вона відбулася. До того ж це непогана практика під час паузи. Сама гра була важкою в зв'язку з якістю поля. Результатом скоріше незадоволені, хоча він і дозволив нам вийти на чисте четверте місце. А особисто мені було приємно повернутись до рідних мені Черкас і зіграти проти «Карпат».
- Як проходить Ваша адаптація в новому клубі?
- Нормально, все потихенько йде своїм чередом.
- Сьогодні хтось з команд був ближчий до перемоги?
- Як на мене, то «Олімпік» мав більше моментів. Через не зовсім сприятливий стан газону якість гри відчутно впала, тому, нічию можна вважати закономірним результатом.
- Вам було приємно зіграти проти своєї колишньої команди? З якими відчуттями виходили на заміну?
- Звичайно, приємно. Виходив з бажанням допомогти своїй команді перемогти!
- Хотілося щось довести керівництву «Карпат», де так і не вдалося закріпитися раніше?
- Та ні, «Карпати» для мене все пройдений етап, зараз треба доводити в нинішньому клубі.
Олександр НАГОЛЮК
Источник — Sport.ua
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