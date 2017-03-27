Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Михаил СЕРГИЙЧУК: «Приятно вернуться в Черкассы»

Форвард донецкого «Олимпика» - о ничьей в матче с «Карпатами»

  • 27.03.2017 07:26
  • 142 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Михаил СЕРГИЙЧУК: «Приятно вернуться в Черкассы»
Нападник донецького «Олімпіка» Михайло Сергійчук прокоментував нульову нічию в перенесенному матчі проти львівських «Карпат»:
 
- Для нас було не важливо, коли зіграти цю гру. Головне, що вона відбулася. До того ж це непогана практика під час паузи. Сама гра була важкою в зв'язку з якістю поля. Результатом скоріше незадоволені, хоча він і дозволив нам вийти на чисте четверте місце. А особисто мені було приємно повернутись до рідних мені Черкас і зіграти проти «Карпат».
 
- Як проходить Ваша адаптація в новому клубі?
- Нормально, все потихенько йде своїм чередом.
 
- Сьогодні хтось з команд був ближчий до перемоги?
- Як на мене, то «Олімпік» мав більше моментів. Через не зовсім сприятливий стан газону якість гри відчутно впала, тому, нічию можна вважати закономірним результатом.
 
- Вам було приємно зіграти проти своєї колишньої команди? З якими відчуттями виходили на заміну?
- Звичайно, приємно. Виходив з бажанням допомогти своїй команді перемогти!
 
- Хотілося щось довести керівництву «Карпат», де так і не вдалося закріпитися раніше?
- Та ні, «Карпати» для мене все пройдений етап, зараз треба доводити в нинішньому клубі.
 
Олександр НАГОЛЮК
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.