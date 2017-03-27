Михаил СЕРГИЙЧУК: «Приятно вернуться в Черкассы»

Нападник донецького «Олімпіка» Михайло Сергійчук прокоментував нульову нічию в перенесенному матчі проти львівських «Карпат»:

- Для нас було не важливо, коли зіграти цю гру. Головне, що вона відбулася. До того ж це непогана практика під час паузи. Сама гра була важкою в зв'язку з якістю поля. Результатом скоріше незадоволені, хоча він і дозволив нам вийти на чисте четверте місце. А особисто мені було приємно повернутись до рідних мені Черкас і зіграти проти «Карпат».

- Як проходить Ваша адаптація в новому клубі?

- Нормально, все потихенько йде своїм чередом.

- Сьогодні хтось з команд був ближчий до перемоги?

- Як на мене, то «Олімпік» мав більше моментів. Через не зовсім сприятливий стан газону якість гри відчутно впала, тому, нічию можна вважати закономірним результатом.

- Вам було приємно зіграти проти своєї колишньої команди? З якими відчуттями виходили на заміну?

- Звичайно, приємно. Виходив з бажанням допомогти своїй команді перемогти!

- Хотілося щось довести керівництву «Карпат», де так і не вдалося закріпитися раніше?

- Та ні, «Карпати» для мене все пройдений етап, зараз треба доводити в нинішньому клубі.

Олександр НАГОЛЮК