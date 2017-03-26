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Мальта
1:3
Словакия
26.03.2017, FT

Мальта — Словакия — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Мальта — Словакия

  • 27.03.2017 08:21
  • 78 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Мальты и Словакии победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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