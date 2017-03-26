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Северная Ирландия
2:0
Норвегия
26.03.2017, FT

Северная Ирландия — Норвегия — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Северная Ирландия — Норвегия

  • 27.03.2017 08:19
  • 13 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Северной Ирландии и Норвегии победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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