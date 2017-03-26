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Армения
2:0
Казахстан
26.03.2017, FT

Армения — Казахстан — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Армения — Казахстан

  • 26.03.2017 22:23
  • 175 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Армении и Казахстана победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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