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Азербайджан
1:4
Германия
26.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Азербайджан — Германия — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Азербайджан — Германия

  • 26.03.2017 22:14
  • 340 просмотров
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Метки
worldfootball.net. Азербайджан — Германия
© worldfootball.net. Азербайджан — Германия

В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Азербайджана и Германии крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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