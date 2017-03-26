Азербайджан

Ну, да? А вболівальник що робити повинен? Переживати.А от результат одним посереднім гравцем не ...

И чего добился Шахтер со своими Вильянами? Напомнить результаты против сильных команд?

Привет! Окошко для вставки текста маленькое. Текст не просматривается сразу. я не заметил, как н...

Выходит, что у нас в сборной одни иностранцы?!

Дружище, ты столько написал,что за 2 дня не прочитаешь

КРАВЕЦ: «Иностранец не будет переживать за сборную так, как украинец» ТАК І НЕ ПОТРІБНО ЩОБ ХТОС...

если вы болельщик Шахтёра, то кому как не вам знать, что шахтёровские бразильцы работают в клубе...

Вот, поддерживаю мнение Кравца. Натурализация как некий вид покупки результата появилась в страна...