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Англия
2:0
Литва
26.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Англия — Литва — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Англия — Литва

  • 26.03.2017 22:06
  • 257 просмотров
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Метки
imago/Action Plus. Англия — Литва
© imago/Action Plus. Англия — Литва

В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Литвы победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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