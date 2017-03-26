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Группа F. Англия без проблем одолела Литву

Джермейн Дефо забил в первом же поединке за сборную после 3,5 лет отсутствия

  • 26.03.2017 21:01
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theguardian.com
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Отбор на ЧМ-2018. Группа F

Англия – Литва – 2:0
Голы: 1:0 – 21 Дефо, 2:0 – 66 Варди.

Англия – Харт, Уокер, Стоунз, Бертран, Кин, Алли, Дайер, Стерлинг (Рэшфорд, 60), Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Дефо (Варди, 60).
Литва – Шеткус, Киянскас, Климавичюс, Вайткунас, Славицкас, Жулпа, Куклис, Черных, Сливка (Паулюс, 87), Вальскис (Матулявичюс, 74), Новиковас (Григаравичюс, 54).
Предупреждения: Вайткунас (46), Жулпа (59), Рэшфорд (73).

Источник — Sport.ua

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