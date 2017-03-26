Группа F. Англия без проблем одолела Литву

а ты думаешь он только тренеров с конспектами подбирает? видимо и сам пользуется

Я порылся в памяти и вспомнил, ведь эти слова, что создается в перспективе новая и хорошая команд...

Чего накинулись на Суркиса? Он сказал что "мы создадим очень хорошую команду", но не ут...

интересно, хоть кто-то повелся на слова этого шлимазла?